Більше 300 порушень за вихідні: в ОБСЄ розповіли про обстріли на Донбасі

З вечора 17 вересня по вечір 19 вересня в Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 246 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 22 вибухи. При цьому наголошується, що серед них зафіксовано 1 розрив боєприпасу і 21 вибух невизначеного походження.

Більшість порушень сталися ввечері 17 вересня в районі Майорська. Також напруженою ситуація була в Широкиному. В окупованому Петровському чули стрілянину зі стрілецької зброї та вибухи.

У Луганській області в той же період ОБСЄ зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню, включаючи 34 вибухи. При цьому 1 вибух помітили в повітрі і

33 вибухи - невизначеного походження.

Майже всі порушення сталися 19 вересня поблизу ділянки розведення в районі Золотого. У Золотому - 4 і Золотому-5 спостерігачі чули вибухи невизначеного походження. А в окупованому Первомайську спостерігачі чули черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та численні вибухи