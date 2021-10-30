Больше 300 нарушений за сутки: ОБСЕ на Донбассе зафиксировала обстрелы и взрывы

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 292 нарушения режима прекращения огня, включая 56 взрывов. При этом 1 взрыв зафиксирован в воздухе, а 55 взрывов - неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло в пределах и вблизи участка разведения в районе Петровского. Также ситуация была напряженной в районе н.п. Березовое.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали 20 нарушений, включая

5 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли на участке разведения в районе Золотого и в районе Дмитровки.