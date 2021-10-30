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Більше 300 порушень за добу: ОБСЄ на Донбасі зафіксувала обстріли і вибухи

Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки й співробітництва в Європі продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню на Донбасі. За останніми даними, в Луганській та Донецькій області зафіксовано понад 300 таких порушень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 29 жовтня.

У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 292 порушення режиму припинення вогню, включаючи 56 вибухів. При цьому 1 вибух зафіксовано в повітрі, а 55 вибухів - невизначеного походження.

Більшість порушень сталося в межах і поблизу ділянки розведення в районі Петровського. Також ситуація була напруженою в районі н. п. Березове.

У Луганській області спостерігачі зафіксували 20 порушень, включаючи
5 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень сталися на ділянці розведення в районі Золотого і в районі Дмитрівки.

Нагадаємо, що бойовики обстріляли Трьохізбенку в Луганській області. В результаті постраждали будинки та цивільна інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що бойовики заважають моніторингу ОБСЄ на Донбасі. Вони не пропускають патрулі, обстрілюють безпілотники й виставляють свої умови.

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Донбас