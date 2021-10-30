ru ua
Сб, 30 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Больше 300 нарушений за сутки: ОБСЕ на Донбассе зафиксировала обстрелы и взрывы

Новина українською →
Украина, Суббота 30 октября 2021 05:12
Больше 300 нарушений за сутки: ОБСЕ на Донбассе зафиксировала обстрелы и взрывы Фото: ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня на Донбассе. По последним данным, в Луганской и Донецкой области зафиксировано более 300 таких нарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 29 октября.

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 292 нарушения режима прекращения огня, включая 56 взрывов. При этом 1 взрыв зафиксирован в воздухе, а 55 взрывов - неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло в пределах и вблизи участка разведения в районе Петровского. Также ситуация была напряженной в районе н.п. Березовое.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали 20 нарушений, включая
5 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли на участке разведения в районе Золотого и в районе Дмитровки.

Напомним, что боевики обстреляли Трехизбенку в Луганской области. В результате пострадали дома и гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что боевики мешают мониторингу ОБСЕ на Донбассе. Они не пропускают патрули, обстреливают беспилотники и выставляют свои условия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Бывшему замминистра обороны вручили подозрение: что предъявляют
Бывшему замминистра обороны вручили подозрение: что предъявляют
DAILY
Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами