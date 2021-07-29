Больше 200 обстрелов и взрывов: ОБСЕ сообщила о нарушениях "тишины" на Донбассе
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на Донбассе более 200 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Больше всего обстрелов и взрывов прогремели в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 28 июля.
В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала больше нарушений - 149, в
том числе 21 взрыв неопределенного происхождения.
Наиболее неспокойной была ситуация в районе Гнутово и на участке разведения сил в районе Петровскго. В Грунтово наблюдатели зафиксировали боеприпасы и взрыв неопределенного происхождения. А в оккупированном Петровском - боеприпасы.
В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов - 2 разрыва боеприпасов и 10 взрывов неопределенного происхождения.
"Все эти нарушения произошли к северо-востоку и юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое", - говорится в сообщении.
В этом районе заметили осветительные ракеты, взрывы и боеприпасы. Также в районе Попасной и Золотого были слышны очереди из стрелкового оружия.
Напомним, что боевики на Донбассе готовят новые позиции по всей линии соприкосновения. Они устанавливают там минно-взрывные заграждения.
Ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки сразу 7 украинских воинов получили ранение.