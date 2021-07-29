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Больше 200 обстрелов и взрывов: ОБСЕ сообщила о нарушениях "тишины" на Донбассе

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Украина, Четверг 29 июля 2021 04:07
Больше 200 обстрелов и взрывов: ОБСЕ сообщила о нарушениях "тишины" на Донбассе Фото: ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений на Донбассе(facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на Донбассе более 200 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Больше всего обстрелов и взрывов прогремели в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 28 июля.

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала больше нарушений - 149, в
том числе 21 взрыв неопределенного происхождения.

Наиболее неспокойной была ситуация в районе Гнутово и на участке разведения сил в районе Петровскго. В Грунтово наблюдатели зафиксировали боеприпасы и взрыв неопределенного происхождения. А в оккупированном Петровском - боеприпасы.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов - 2 разрыва боеприпасов и 10 взрывов неопределенного происхождения.

"Все эти нарушения произошли к северо-востоку и юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое", - говорится в сообщении.

В этом районе заметили осветительные ракеты, взрывы и боеприпасы. Также в районе Попасной и Золотого были слышны очереди из стрелкового оружия.

Напомним, что боевики на Донбассе готовят новые позиции по всей линии соприкосновения. Они устанавливают там минно-взрывные заграждения.

Ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки сразу 7 украинских воинов получили ранение.

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