Оккупанты 10 раз открывали огонь на Донбассе: использовали минометы и артиллерию
По состоянию на 17:00 26 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений прекращения огня. Семеро украинских военнослужащих были ранены.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
С начала сегодняшних суток, оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня:
- неподалеку от н.п Водяное - боевики вели обстрелы из противотанковых ракетных комплексов гранатометов (ПТРК) и станковых противотанковых гранатометов;
- возле Авдеевки - оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;
- в районе Прицепиловки - обстреливали из ручных противотанковых гранатометов;
- в направлении села Галициновка - использовали артиллерию калибра 122-мм;
- возле Опытного - обстреливали из минометов калибра 82-мм;
- неподалеку Старогнатовки - вели обстрел из артиллерии калибра 122-мм и минометов калибра 120-мм и 82-мм;
- в районе населенного пункта Пивденное - использовали крупнокалиберные пулеметы, автоматические станковые противотанковые гранатометы и ручные противотанковые гранатометы;
- вблизи Водяного, которое на Приазовье - вели обстрел из автоматических станковых гранатометов.
Стоит отметить, что над территориями Донецкой и Луганской областей были зафиксированы вражеские беспилотные аппараты типа "Орлан-10".
"В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, одного – средней тяжести, пятерых – удовлетворительное", - отмечает пресс-служба Министерства обороны Украины.