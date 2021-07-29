Понад 200 обстрілів і вибухів: ОБСЄ повідомила про порушення "тиші" на Донбасі

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на Донбасі понад 200 порушень режиму припинення вогню на Донбасі . Найбільше обстрілів і вибухів прогриміли в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБС Е за 28 липня.

У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала більше порушень - 149, в

тому числі 21 вибух невизначеного походження.

Найбільш неспокійною була ситуація в районі Гнутово і на ділянці розведення сил в районі Петровскго. У Грунтово спостерігачі зафіксували боєприпаси і вибух невизначеного походження. А в окупованому Петровському - боєприпаси.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 12 вибухів - 2 розриви боєприпасів і 10 вибухів невизначеного походження.

"Всі ці порушення сталися на північному сході і південному заході від ділянки розведення в районі н.п. Золоте", - йдеться в повідомленні.

У цьому районі помітили освітлювальні ракети, вибухи й боєприпаси. Також в районі Попасної та Золотого були чутні черги зі стрілецької зброї.