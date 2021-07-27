На Донбассе за сутки ранены семь украинских военных

За прошедшие сутки, 26 июля, зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранены семь военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС .

Вблизи населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник 4 раза вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Авдеевки российские оккупанты обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Прицепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении села Галицинрвка враг применял артиллерию калибра 122-мм.

Неподалеку Опытного оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

Возле Старогнатовки российские наемники обстреливали наши позиции из артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра.

В районе населенного пункта Южное враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

В направлении поселка Каменка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Широкиного российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, одного – средней тяжести, пятерых – удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7 часов утра, 27 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Украинские военные не пострадали.