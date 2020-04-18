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Більше 150 українців лікуються за кордоном від коронавірусу

Новини » Коронавірус     18.04.2020 - 02:26
Більше 150 українців лікуються за кордоном від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього 7 українців померли

За кордоном лікування від коронавіруса проходить 151 громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закрдодонних справ.

Зазначається, що найбільше українців лікується в Італії (121). Також зафіксовані випадки інфікування громадян України в Іспанії, Австрії, Чехії, Російській Федерації і т.д.

Крім того, повідомляється, що видужали 49 громадян україни. Тоді як від коронавірусу у світі померли 7 українців.

РБК-Україна писало, що в Україні поки що немає першої хвилі зараження коронавірусом. В українців немає іншого вибору, як зустрічати пасхальні свята вдома, бо в Україні немає хвилі зараження коронавірусом.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, після Великодня на коронавірус в Україні можуть захворіти від 2% до 10% населення. При цьому він додав, що на сьогодні в Україні понад 4,5 тисячі хворих.

Раніше повідомлялося, що у світі число смертей від коронавірусу перевищило 150 тис. людей. Всього понад 2,2 млн заражених.

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