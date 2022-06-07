Велика та тимчасова. Зеленський назвав два типи перемоги України у війні

Україна у війні проти РФ має здобути дві перемоги - тимчасову та велику. Кінцевим результатом багатовікового конфлікту з Росією повинні стати свобода та незалежність країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю The Financial Times .

За словами голови української держави, великою перемогою стане повернення всіх територій та суверенітет.

"Це те, що ми повинні передати нашим наступним поколінням. Це буде велика перемога багатостраждального народу", - наголосив президент.

При цьому Зеленський додав, що є також і тимчасова перемога, яка є також дуже важливою. Вона являє собою повернення до кордонів, які Україна контролювала 24 лютого.