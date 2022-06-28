Есть достаточно большая угроза нападения на Украину с территории Беларуси, - генерал Кривонос

"Россияне сейчас усиленно "обрабатывают" политическое руководство этой страны. Плюс, они достаточно жестко контролируют настроения в беларусской армии. Они там сейчас имеют практически в каждом подразделении своих офицеров-кураторов, которые четко отслеживают настроения. Также они проводят дополнительную пропаганду, чтобы оправдать свои намерения относительно вторжения на наши земли", - заявил он.

Кривонос подчеркнул, что на определенных направлениях белорусы могут и самостоятельно начинать наступление.

"Я думаю, что непосредственно на волынском и ровенском направлении они это могут делать самостоятельно за счет тех подразделений и частей, которые у них есть. Но вопрос заключается в том, что достаточно большое количество вооруженных сил Беларуси не очень желают участвовать в этой агрессии", - добавил генерал.

Кривонос предполагает, что если будет приказ о вторжении, многие беларусские военные готовы сразу сдаваться в плен.

"Будем надеяться, что в случае худшего варианта сердце и ум белорусов возьмет верх над желаниями Путина и Лукашенко участвовать в этой войне", - заявил он.

С 13-14 июня беларусы начали сборы с резервистами. По словам генерала, их условно можно назвать скрытой мобилизацией.

"Думаю, что примерно 26-27 июня они должны принять какое - то решение - или продолжать эти учения и потом, возможно, будет агрессия, или уже распустить людей. Но ориентировочно через девять дней (разговор состоялся 22 июня, - ред.) планируется встреча Путина с Лукашенко. Думаю, что у нас как раз есть эти 8-9 дней, ведь Путин будет пытаться дожать Лукашенко", - заявил он.

Кривонос предположил, что Путин может вытащить на встречу бывшего президента Украины Виктора Януковича, чтобы создать псевдотройной союз "освобожденных" территорий Украины или новую "республику".

"Думаю, возможны попытки родить какой-то союз в противовес тем союзам, что сейчас создаются - Украина, Великобритания, Польша", - добавил он.