"Большая стройка" началась вовремя благодаря своевременному планированию, - Голик

Для того, чтобы начать строительство объектов проекта "Большая стройка" в срок, необходимо было заблаговременно провести большое количество подготовительных мероприятий. Об этом заявил координатор национальной инфраструктурной программы "Большая стройка" Юрий Голик в интервью телеканалу "Украина 24".

"Самая большая проблема в нашем государстве в том, что в мозгах наших чиновников они живут категориями "с 1 января по 31 декабря". Когда у них начинается первое января, они просыпаются, две недели празднуют, потом начинают строить какие-то планы и только к сентябрю выходят на объекты", - сказал Голик.

Планируя "Большую стройку", пришлось учитывать фактор медлительности государственной бюрократической системы, чтобы проект стартовал вовремя и все объекты были построены в течение года, согласно планам.

"Поскольку мы этот проект начинали заранее, и мы доносили эту простую мысль о том, что планировать нужно заранее, до всех глав областных администраций, начиная с октября, ноября и декабря месяца, то многие процедуры были проведены заранее", - описал Голик подготовку к началу работ на объектах.

Всего в рамках проекта, инициированного президентом Владимиром Зеленским, в Украине будут построены и отремонтированы сотни объектов инфраструктуры для детей, спорта, медицины, а также около 6 500 км дорог различного значения.

Как писало РБК-Украина, в феврале, накануне страта "Большой стройки", областные администрации представили планы по строительству объектов инфраструктуры в рамках программы.