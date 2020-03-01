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Голик показал строящиеся в Киеве объекты "Большой стройки"

Новости » Транспорт     01.03.2020 - 10:02
Голик показал строящиеся в Киеве объекты "Большой стройки"
Фото: Юрий Голик (facebook.com)

Координатор "Большой стройки" Юрий Голик рассказал о прогрессе программы

В Киеве уже идут работы на объектах, которые являются частью программы "Большая стройка", а именно два новых детских садика, которые должны быть сданы в течение 2020 года. Об этом написал на своей странице в Facebook координатор национальной инфраструктурной программы "Большая стройка" Юрий Голик.

"А что Киев? Киев тоже строит. Детский садик в Деснянском районе на ул. Радунской. По графику работ закончить этот садик должны к концу августа этого года", - пишет Голик.

Голик показал строящиеся в Киеве объекты &quot;Большой стройки&quot;

Еще один новый детский садик появится в Соломенском районе. Окончание работ на этом объекте запланировано на декабрь.

"Киев. Соломенский район. Бульвар Вацлава Гавела. Строительство нового детского садика. Окончание работ - декабрь этого года", - отмечает координатор программы.

Кроме этого, Голик сообщает также о начале ремонта трассы М-01 Киев – Чернигов. Раннее начало работ стало возможным благодаря устойчивой теплой погоде.

"Плюсовая температура. Снега нет. Формально на календаре февраль, но вот еще дорога, ремонтные работы на которой уже начались", - пишет Голик.

Голик отмечает, что всего в ходе реализации программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским, в течение 2020 года в Украине будут построены и отремонтированы 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, более 200 приемных отделений неотложной медицинской помощи, а также 6 500 км дорог международного, национального и местного значения.

Ранее сообщалось, правительство утвердило перечень из 206 объектов "Большой стройки", которые будут финансироваться из Государственного фонда регионального развития. В апреле регионы получат первые 2,5 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, в феврале, накануне страта "Большой стройки", областные администрации представили планы по строительству объектов инфраструктуры в рамках программы.

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