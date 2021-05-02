"Большая семерка" хочет разработать механизмы борьбы с пропагандой РФ

В Великобритании считают необходимым объединиться, чтобы противостоять российской дезинформации.

"Чтобы, когда мы видим, как эта ложь и пропаганда или фейковые новости распространяются там, мы могли - не только индивидуально, но и вместе собраться, чтобы дать опровержение и откровенно сообщить правду людям этой страны, но также и в России или в Китае или по всему миру", - сказал Рааб.

Как отмечают британские, американские и европейский службы безопасности, Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе, распространяя дезинформацию о выборах или ложь о вакцинах против COVID-19.