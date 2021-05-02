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"Большая семерка" хочет разработать механизмы борьбы с пропагандой РФ

Новина українською → Лондон, Воскресенье 02 мая 2021 15:48
"Большая семерка" хочет разработать механизмы борьбы с пропагандой РФ Фото: министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб (facebook.com/DominicRaabMP)
Автор: Игорь Литвиненко

Страны "Большой семерки" (G7) планируют создать механизм быстрого реагирования на российскую пропаганду и дезинформацию. С соответствующей инициативой выступала одна Великобритания.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб в интервью Reuters.

В Великобритании считают необходимым объединиться, чтобы противостоять российской дезинформации.

"Чтобы, когда мы видим, как эта ложь и пропаганда или фейковые новости распространяются там, мы могли - не только индивидуально, но и вместе собраться, чтобы дать опровержение и откровенно сообщить правду людям этой страны, но также и в России или в Китае или по всему миру", - сказал Рааб.

Как отмечают британские, американские и европейский службы безопасности, Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе, распространяя дезинформацию о выборах или ложь о вакцинах против COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что американские чиновники подозревают Россию в проведении кампании по дезинформации относительно западных вакцин против коронавируса. Некоторые сайты распространяли выдуманные новости касательно препарата Pfizer.

Также сообщалось, что представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европе не стоит ожидать скорого улучшения отношений с Россией.

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