"Велика сімка" хоче розробити механізми боротьби з пропагандою РФ
Країни "Великої сімки" (G7) планують створити механізм швидкого реагування на російську пропаганду і дезінформацію. З відповідною ініціативою виступала одна Великобританія.
Про це заявив Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб в інтерв'ю Reuters.
У Великобританії вважають за необхідне об'єднатися, щоб протистояти російській дезінформації.
"Щоб, коли ми бачимо, як ця брехня і пропаганда або фейкові новини поширюються там, ми могли - не тільки індивідуально, але і разом зібратися, щоб дати спростування і відверто повідомити правду людям цієї країни, але також і в Росії або в Китаї або по всьому світу", - сказав Рааб.
Як відзначають британські, американські та Європейський Служби безпеки, Росія і Китай намагаються посіяти недовіру на Заході, поширюючи дезінформацію про вибори або брехню про вакцини проти COVID-19.
Раніше РБК-Україна писало, що американські чиновники підозрюють Росію в проведенні кампанії з дезінформації щодо західних вакцин проти коронавірусу. Деякі сайти поширювали вигадані новини щодо препарату Pfizer.
Також повідомлялося, що представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європі не варто очікувати швидкого поліпшення відносин з Росією.