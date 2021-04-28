Европе не стоит ожидать скорого улучшения отношений с Россией, - Боррель
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Западу не следует ожидать скорого улучшения отношений с Москвой. Сейчас взаимоотношения "достигли низшей точки".
Об этом Боррель заявил на заседании Европарламента в Брюсселе.
Политик не исключает, что отрицательная динамика во взаимоотношениях с Москвой будет продолжаться.
"Думаю, мы должны быть готовы к затяжному и тяжелому периоду в наших отношениях с Россией", - заявил Боррель.
Одн добавил, что "очевидными примерами" ухудшившихся отношений являются ситуация на востоке Украины, состояние здоровья российского оппозиционнера Алексея Навального, конфликт с Чехией и постоянную дезинформацию со стороны РФ.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз должен быть готов отреагировать, если Россия пересечет "красные линии" в отношении Украины. В то же время он призвал Россию выполнить минские договоренности.
Напомним, в мае лидеры Евросоюза планируют собраться на саммит, на котором обсудят отношения с Россией, а также российскую агрессию против Украины.