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Большая приватизация и лишение свободы за ложь в декларациях: что рассмотрит СН на фракции

Автор: Юлия Струк

В понедельник, 15 марта, вечером состоится заседание фракции "Слуга народа". Парламентарии рассмотрят ряд законопроектов, среди которых и возвращение лишения свободы за ложь в декларациях.

Об этом сообщил нардеп от СН Александр Качура в своем Telegram.

Речь идет о законопроекте №4651, которым вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс: возвращается уголовная ответственность с лишением свободы за недостоверное декларирование.

Парламентарии рассмотрят внесение изменений в закон №4543 о приватизации объектов большой приватизации. Там утвержден перечень предприятий, которые не подлежат приватизации.

СН рассмотрит и внесение изменений в Налоговый кодекс касательно международных почтовых перемещений.

"Увеличение лимита международных почтовых пересылок до 150 у.е. Я подал правку увеличить до 200 у.е. Будем дискутировать", - отметил Качура.

Кроме того, на повестке дня:

  • №2194 и 2195 касательно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений,
  • №4475 о потребительском кредитовании, который предусматривает реструктуризацию валютных кредитов,
  • №4241 касательно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности.

Напомним, в начале марта комитет ВР по вопросам правовой политики поддержал законопроект №4651 президента Владимира Зеленского. Его рекомендуют одобрить за основу.

Как писало РБК-Украина, глава партия "Слуга народа" Александр Корниенко в пятницу анонсировал, что Рада на этой неделе намерена рассмотреть два законопроекта в рамках земельной реформы в Украине. Это фактическое завершение этой реформы.

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