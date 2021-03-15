Велика приватизація і позбавлення волі за брехню у деклараціях: що розгляне СН на фракції

Йдеться про законопроект №4651, яким вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу: повертається кримінальна відповідальність з позбавленням волі за недостовірне декларування.

Парламентарії розглянуть внесення змін до закону №4543 про приватизацію об'єктів великої приватизації. Там затверджено перелік підприємств, які не підлягають приватизації.

СН розгляне і внесення змін до Податкового кодексу щодо міжнародних поштових пересилань.

"Збільшення ліміту міжнародних поштових пересилань до 150 у.о. Я подав правку збільшити до 200 у.о. Будемо дискутувати", - зазначив Качура.

Крім того, на порядку денному: