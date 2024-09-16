UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Болонья" – "Шахтар": УЄФА призначив фартового арбітра на матч Ліги чемпіонів

Фото: Данило Сікан перетинався з Рохітом Саггі (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок між італійською "Болоньєю" та донецьким "Шахтарем" у стартовому турі Ліги чемпіонів 2024/25 розсудить бригада з Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Болонья" – "Шахтар" відбудеться на Апеннінах 18 вересня. Поєдинок прийме арена "Ренато Даль'Ара". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Головним рефері став Рохіт Саггі. Статус арбітра ФІФА він отримав у 2017 році, а з українськими командами зустрінеться вдруге. У кваліфікації до Євро-2023 серед 21-річних молодіжна збірна України розгромила Словаччину, а хет-трик оформив форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан.

Саггі допоможуть лайнсмени-співвітчизники – Мортен Єнсен і Андерс Олав Дале. Четвертим арбітром став Сігурд Крінгстад. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть французи Жером Брізар і Віллі Делажо.

"Шахтар" у сезоні 2024/25

Команда Маріно Пушіча неперконливо стартувала в Прем'єр-лізі. Наразі "гірники" мають в активі 9 очок після шести турів.

"Шахтар" розпочав чемпіонат із розгрому полтавської "Ворскли" (5:0). Утім, потім програв житомирському "Поліссю" (0:1), а після мінімальної перемоги над київським "Лівим Берегом" поступився "Олександрії" (3:4). Матч 5-го туру проти "Кривбаса" з Кривого Рогу "гірники" не дограли через тривалу повітряну тривогу, а в наступному розгромили львівські "Карпати" (5:2).

У сезоні 2024/25 "Шахтар" гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів у німецькому Гельзенкірхені. "Гірники" ділитимуть "Фелтінс-Арену" з місцевим "Шальке". "Кобальтові" продовжують виступи в Другій Бундеслізі, а команда Маріно Пушіча прийме там "Аталанту", "Янг Бойз", "Баварію" і "Брест"

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Болоньї" перед стартом Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УЕФАШахтарЛіга чемпіонів