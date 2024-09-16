ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Болонья" – "Шахтар". Експрес-презентація першого суперника в Лізі чемпіонів

Болонья, Понеділок 16 вересня 2024 08:00
UA EN RU
"Болонья" – "Шахтар". Експрес-презентація першого суперника в Лізі чемпіонів Фото: "Россоблу" на старті сезону Серії А (facebook.com/bfc1909official)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" розпочне єврокубковий шлях у сезоні 2024/25 протистоянням із італійською "Болоньєю" в основному раунді Ліги чемпіонів.

Коротка презентація італійської "Болоньї" – в матеріалі РБК-Україна.

Візитка

Рік заснування: 1909

Рейтинг УЄФА: 90-те місце

Титули: 7-разовий чемпіон Італії, 2-разовий володар Кубка Італії

Найвище досягнення у єврокубках: півфінал Кубка УЄФА 1998/99

Прізвиська: "россоблу", "хорти", "Фельсіней"

Домашній стадіон: "Ренато Даль'Ара" (вміщує 36 000 глядачів)

Головний тренер: Вінченцо Італьяно

Капітан: Льюїс Фергюсон

Складно повірити, але "Болонья" входить до топ-5 найтитулованіших команд Серії А. "Россоблу" за понад сторічну історію завоювали 7 Скудетто, але востаннє золоті нагороди в місто святого Петронія поїхали за підсумками сезону 1963/64. З тих пір "Болонья" лише двічі фінішувала в трійці призерів чемпіонату Італії. Та для клубу такого калібру вихід у Лігу чемпіонів сьогодні – фактично титул.

&quot;Болонья&quot; – &quot;Шахтар&quot;. Експрес-презентація першого суперника в Лізі чемпіонів

Поки різні спектри вболівальників столичних "Роми" та "Лаціо" вправляються в дискусіях, за кого вболівав чи не вболівав Беніто Муссоліні, треті називають його симпатиком "Болоньї". По-перше, Дуче виріс в Емілії-Романьї. По-друге, болонці завоювали шість зі семи чемпіонських титулів саме в час правління фашистів. Щоправда, головним запитанням залишається, чи взагалі диктатор був футбольним уболівальником.

"Россоблу" на міжнародній арені "пошуміли" ще до появи єврокубків. У колись престижному Кубку Мітропи "Болонья" тріумфувала двічі до Другої світової війни (1932, 1934) та ще одного разу на початку 60-х. А ось в дебютному розіграші Кубка чемпіонів італійському колективу банально не пощастило. "Россоблу" не були слабшими за бельгійський "Андерлехт" у першому раунді турніру 1964/65, але після обміну домашніми перемогами (2:1, 0:1) поступилися за волею монети.

У 90-ті в "Болоньї" непогано склалися виступи в Кубку УЄФА. Якщо в сезоні 1990/91 "россоблу" дійшли до чвертьфіналу, то під кінець десятиліття взагалі опинилися в 1/2 фіналу. У кампанії 1998/99 болонці потрапили в турнір після перемоги в Кубку Інтертото. У рамках же тоді третього за рангом єврокубка "Болонья" вибила лісабонський "Спортінг", празьку "Славію", севільський "Бетіс" і французький "Ліон". Марсельському "Олімпіку" італійці програли за правилом виїзного гола.

Команда

У літнє трансферне вікно "Болонья" витратила солідні 53 млн євро на новачків. Найдорожчим придбанням "россоблу" став форвард Даллінга (15 млн), який відіграв два результативні сезони в Лізі 1. Десятку в євровалюті віддали за відтягнутого нападника Камб'ягі. Решта трансферів були скромнішими.

&quot;Болонья&quot; – &quot;Шахтар&quot;. Експрес-презентація першого суперника в Лізі чемпіонів

Оборонці Гольм і Ерліч приїхали зі Серії B за 7 млн євро кожен. Колишня зірка "Аталанти" з Бергамо Фройлер коштував усього 4,5 млн, а вінгер Домінгес і форвард Одгорд були на півмільйона дешевшими. Центрбека Казале орендували з "Лаціо" за 1,5 млн у євровалюті.

Лівий оборонець Міранда прийшов із "Бетіса" вільним агентом. А ось хавбека Побегу та крайнього нападника Айлінга-Джуніора орендували в "Мілана" та бірмінгемської "Астон Вілли" відповідно. Фін Пююхтія повернувся до "Болоньї" після річної оренди в "Тернані".

Та втрати "россоблу" значно вагоміші. Болонці заробили майже 90 млн євро на продажі всього двох виконавців, але втратили лідерів команди. Оборонець Калафйорі та форвард Зіркзеє поїхали підкоряти Туманний Альбіон у складі лондонського "Арсенала" та "Манчестер Юнайтед" відповідно.

Тренер

Головна зміна в міжсезоння відбулася на тренерській лаві "Болоньї". Тьяго Мотта після успішного періоду на чолі "россоблу" пішов на підвищення і очолив туринський "Ювентус". На вакантне місце керівництво болонців покликало іншого перспективного фахівця – Вінченцо Італьяно.

&quot;Болонья&quot; – &quot;Шахтар&quot;. Експрес-презентація першого суперника в Лізі чемпіонів

46-річний фахівець провів 3 сезони на чолі "Фіорентини" та крок вперед із виступом у Лізі чемпіонів отримав авансом на "Ренато Даль'Ара". Флорентійській команді він подарував стабільність. "Фіалки" з Італьяно на чолі фінішували на 7-й сходинці в першому сезоні, а потім двічі були восьмими. А ще двічі програли фінали Ліги конференцій.

Після стрибка вище голови в сезоні 2023/24 подібний результат для "Болоньї" в нинішній кампанії був би неабияким досягненням. Утім, старт Італьяно на чолі "россоблу" дається важко. Болонці тричі зіграли внічию в трьох турах і гучно влетіли "Наполі". Продовження серії посередніх результат загрожуватиме відставкою.

Італьяно потрібен час. Він досі в пошуках оптимальної схеми для нової команди, спробувавши три формації – 4-2-3-1, 4-3-3 та навіть 4-1-4-1. На чолі "Фіорентини" алленаторе розпочинав із атакувальною побудовою 4-3-3, а ось в останній сезон із "фіалками" надавав перевагу сучаснішій схемі 4-2-3-1. Найімовірніше, вона залишиться першим варіантом і для "Болоньї".

Сезон 2024/25

"Болонья" важко розпочала новий сезон. У чотирьох турах "россоблу" набрали всього 3 пункти. Двічі команда Італьяно не втримала переможний рахунок. У першому турі після голу Орсоліні розписала нічию з "Удінезе", а в третьому – на гол Фаббіана ледь не миттєво відповів хавбек "Емполі" Г'ясі.

&quot;Болонья&quot; – &quot;Шахтар&quot;. Експрес-презентація першого суперника в Лізі чемпіонів

Провалом обернувся візит "Болоньї" в Неаполь. Можливо, "россоблу" підкосила травма Ерліча в середині першої половини. Далі "Наполі" оформив гол у роздягальню (Ді Лоренцо), а під завісу зустрічі покарав болонців ще двома забитими м'ячами (Кварацхелія, Сімеоне). А ось нічию з "Комо" минулої суботи підопічні Італьяно можуть занести в актив. На старті другої половини болонці "горіли" 0:2, але врятувалися завдяки голам Кастро та Айлінга-Джуніора.

Відверто посередній старт зумовив перебування "Болоньї" над зоною вильоту. Наразі "россоблу" посідають 16-те місце. Нижче лише "Монца", "Кальярі" та дует новачків сезону – "Венеція" і той же "Комо".

До слова, раніше розібрали тернистий шлях збірної Сан-Марино до дебютної перемоги в історії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга чемпіонів
NEWS
Стрілянина поблизу Трампа. ФБР розслідує "те, що схоже на спробу вбивства"
Стрілянина поблизу Трампа. ФБР розслідує "те, що схоже на спробу вбивства"
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США