"Болонья" – "Шахтар". Експрес-презентація першого суперника в Лізі чемпіонів

Візитка

Рік заснування: 1909

Рейтинг УЄФА: 90-те місце

Титули: 7-разовий чемпіон Італії, 2-разовий володар Кубка Італії

Найвище досягнення у єврокубках: півфінал Кубка УЄФА 1998/99

Прізвиська: "россоблу", "хорти", "Фельсіней"

Домашній стадіон: "Ренато Даль'Ара" (вміщує 36 000 глядачів)

Головний тренер: Вінченцо Італьяно

Капітан: Льюїс Фергюсон

Складно повірити, але "Болонья" входить до топ-5 найтитулованіших команд Серії А. "Россоблу" за понад сторічну історію завоювали 7 Скудетто, але востаннє золоті нагороди в місто святого Петронія поїхали за підсумками сезону 1963/64. З тих пір "Болонья" лише двічі фінішувала в трійці призерів чемпіонату Італії. Та для клубу такого калібру вихід у Лігу чемпіонів сьогодні – фактично титул.

Поки різні спектри вболівальників столичних "Роми" та "Лаціо" вправляються в дискусіях, за кого вболівав чи не вболівав Беніто Муссоліні, треті називають його симпатиком "Болоньї". По-перше, Дуче виріс в Емілії-Романьї. По-друге, болонці завоювали шість зі семи чемпіонських титулів саме в час правління фашистів. Щоправда, головним запитанням залишається, чи взагалі диктатор був футбольним уболівальником.

"Россоблу" на міжнародній арені "пошуміли" ще до появи єврокубків. У колись престижному Кубку Мітропи "Болонья" тріумфувала двічі до Другої світової війни (1932, 1934) та ще одного разу на початку 60-х. А ось в дебютному розіграші Кубка чемпіонів італійському колективу банально не пощастило. "Россоблу" не були слабшими за бельгійський "Андерлехт" у першому раунді турніру 1964/65, але після обміну домашніми перемогами (2:1, 0:1) поступилися за волею монети.

У 90-ті в "Болоньї" непогано склалися виступи в Кубку УЄФА. Якщо в сезоні 1990/91 "россоблу" дійшли до чвертьфіналу, то під кінець десятиліття взагалі опинилися в 1/2 фіналу. У кампанії 1998/99 болонці потрапили в турнір після перемоги в Кубку Інтертото. У рамках же тоді третього за рангом єврокубка "Болонья" вибила лісабонський "Спортінг", празьку "Славію", севільський "Бетіс" і французький "Ліон". Марсельському "Олімпіку" італійці програли за правилом виїзного гола.

Команда

У літнє трансферне вікно "Болонья" витратила солідні 53 млн євро на новачків. Найдорожчим придбанням "россоблу" став форвард Даллінга (15 млн), який відіграв два результативні сезони в Лізі 1. Десятку в євровалюті віддали за відтягнутого нападника Камб'ягі. Решта трансферів були скромнішими.

Оборонці Гольм і Ерліч приїхали зі Серії B за 7 млн євро кожен. Колишня зірка "Аталанти" з Бергамо Фройлер коштував усього 4,5 млн, а вінгер Домінгес і форвард Одгорд були на півмільйона дешевшими. Центрбека Казале орендували з "Лаціо" за 1,5 млн у євровалюті.

Лівий оборонець Міранда прийшов із "Бетіса" вільним агентом. А ось хавбека Побегу та крайнього нападника Айлінга-Джуніора орендували в "Мілана" та бірмінгемської "Астон Вілли" відповідно. Фін Пююхтія повернувся до "Болоньї" після річної оренди в "Тернані".

Та втрати "россоблу" значно вагоміші. Болонці заробили майже 90 млн євро на продажі всього двох виконавців, але втратили лідерів команди. Оборонець Калафйорі та форвард Зіркзеє поїхали підкоряти Туманний Альбіон у складі лондонського "Арсенала" та "Манчестер Юнайтед" відповідно.

Тренер

Головна зміна в міжсезоння відбулася на тренерській лаві "Болоньї". Тьяго Мотта після успішного періоду на чолі "россоблу" пішов на підвищення і очолив туринський "Ювентус". На вакантне місце керівництво болонців покликало іншого перспективного фахівця – Вінченцо Італьяно.

46-річний фахівець провів 3 сезони на чолі "Фіорентини" та крок вперед із виступом у Лізі чемпіонів отримав авансом на "Ренато Даль'Ара". Флорентійській команді він подарував стабільність. "Фіалки" з Італьяно на чолі фінішували на 7-й сходинці в першому сезоні, а потім двічі були восьмими. А ще двічі програли фінали Ліги конференцій.

Після стрибка вище голови в сезоні 2023/24 подібний результат для "Болоньї" в нинішній кампанії був би неабияким досягненням. Утім, старт Італьяно на чолі "россоблу" дається важко. Болонці тричі зіграли внічию в трьох турах і гучно влетіли "Наполі". Продовження серії посередніх результат загрожуватиме відставкою.

Італьяно потрібен час. Він досі в пошуках оптимальної схеми для нової команди, спробувавши три формації – 4-2-3-1, 4-3-3 та навіть 4-1-4-1. На чолі "Фіорентини" алленаторе розпочинав із атакувальною побудовою 4-3-3, а ось в останній сезон із "фіалками" надавав перевагу сучаснішій схемі 4-2-3-1. Найімовірніше, вона залишиться першим варіантом і для "Болоньї".

Сезон 2024/25

"Болонья" важко розпочала новий сезон. У чотирьох турах "россоблу" набрали всього 3 пункти. Двічі команда Італьяно не втримала переможний рахунок. У першому турі після голу Орсоліні розписала нічию з "Удінезе", а в третьому – на гол Фаббіана ледь не миттєво відповів хавбек "Емполі" Г'ясі.

Провалом обернувся візит "Болоньї" в Неаполь. Можливо, "россоблу" підкосила травма Ерліча в середині першої половини. Далі "Наполі" оформив гол у роздягальню (Ді Лоренцо), а під завісу зустрічі покарав болонців ще двома забитими м'ячами (Кварацхелія, Сімеоне). А ось нічию з "Комо" минулої суботи підопічні Італьяно можуть занести в актив. На старті другої половини болонці "горіли" 0:2, але врятувалися завдяки голам Кастро та Айлінга-Джуніора.

Відверто посередній старт зумовив перебування "Болоньї" над зоною вильоту. Наразі "россоблу" посідають 16-те місце. Нижче лише "Монца", "Кальярі" та дует новачків сезону – "Венеція" і той же "Комо".