"Болонья" – "Шахтер": УЕФА назначил фартового арбитра на матч Лиги чемпионов

Матч "Болонья" – "Шахтер" состоится на Апеннинах 18 сентября. Поединок примет арена "Ренато Даль'Ара". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Главным рефери стал Рохит Сагги. Статус арбитра ФИФА он получил в 2017 году, а с украинскими командами встретится во второй раз. В квалификации к Евро-2023 среди 21-летних молодежная сборная Украины разгромила Словакию, а хет-трик оформил форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан.

Сагги помогут лайнсмены-соотечественники – Мортен Йенсен и Андерс Олав Дале. Четвертым арбитром стал Сигурд Крингстад. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать французы Жером Бризар и Вилли Делажо.

"Шахтер" в сезоне 2024/25

Команда Марино Пушича неубедительно стартовала в Премьер-лиге. В настоящее время "горняки" имеют в активе 9 очков после шести туров.

"Шахтер" начал чемпионат с разгрома полтавской "Ворсклы" (5:0). Впрочем, затем проиграл житомирскому "Полесью" (0:1), а после минимальной победы над киевским "Левым Берегом" уступил "Александрии" (3:4). Матч 5-го тура против "Кривбасса" из Кривого Рога "горняки" не доиграли из-за длительной воздушной тревоги, а в следующем разгромили львовские "Карпаты" (5:2).

В сезоне 2024/25 "Шахтер" будет играть домашние матчи Лиги чемпионов в немецком Гельзенкирхене. "Горняки" будут делить "Фелтинс-Арену" с местным "Шальке". "Кобальтовые" продолжают выступления во Второй Бундеслиге, а команда Марино Пушича примет там "Аталанту", "Янг Бойз", "Баварию" и "Брест".