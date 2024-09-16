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"Болонья" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Болонья, Понеділок 16 вересня 2024 14:55
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"Болонья" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів Фото: "Гірники" прагнуть підкорити Апенніни (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" на старті основного раунду Ліги чемпіонів 2024/25 зустрінеться з італійською "Болоньєю" на виїзді.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Болонья" – "Шахтар" відбудеться на Апеннінах 18 вересня. Поєдинок прийме арена "Ренато Даль'Ара". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Усі поєдинки основного раунду головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Коментуватимуть матч Віталій Волочай та Владислав Шалота.

"Шахтар" заявив на Лігу чемпіонів 29 футболістів. Після "Болоньї" чемпіон України зустрінеться з мюнхенською "Баварією", дортмундською "Боруссією", лондонським "Арсеналом", "Аталантою" з Бергамо, нідерландським ПСВ, швейцарським "Янг Бойз" і французьким "Брестом".

У сезоні 2024/25 "Шахтар" гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів у німецькому Гельзенкірхені. "Гірники" ділитимуть "Фелтінс-Арену" з місцевим "Шальке". "Кобальтові" продовжують виступи в Другій Бундеслізі, а команда Маріно Пушіча прийме там "Аталанту", "Янг Бойз", "Баварію" і "Брест".

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Болоньї" перед стартом Ліги чемпіонів.

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