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"Болонья" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

Болонья, Понедельник 16 сентября 2024 14:55
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"Болонья" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов Фото: "Горняки" стремятся покорить Апеннины (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" на старте основного раунда Лиги чемпионов 2024/25 встретится с итальянской "Болоньей" на выезде.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Болонья" – "Шахтер" состоится на Апеннинах 18 сентября. Поединок примет арена "Ренато Даль'Ара". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Все поединки основного раунда главного еврокубка на территории Украины покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Комментировать матч будут Виталий Волочай и Владислав Шалота.

"Шахтер" заявил на Лигу чемпионов 29 футболистов. После "Болоньи" чемпион Украины встретится с мюнхенской "Баварией", дортмундской "Боруссией", лондонским "Арсеналом", "Аталантой" с Бергамо, нидерландским ПСВ, швейцарским "Янг Бойз" и французским "Брестом".

В сезоне 2024/25 "Шахтер" будет играть домашние матчи Лиги чемпионов в немецком Гельзенкирхене. "Горняки" будут делить "Фелтинс-Арену" с местным "Шальке". "Кобальтовые" продолжают выступления во Второй Бундеслиге, а команда Марино Пушича примет там "Аталанту", "Янг Бойз", "Баварию" и "Брест".

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Болоньи" перед стартом Лиги чемпионов.

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