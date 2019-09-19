ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В больнице Винницкой области остаются 22 ребенка из-за отравления

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 08:12
В больнице Винницкой области остаются 22 ребенка из-за отравления
Иллюстративное фото (stan.kz)

Дети отравились в школьной столовой в городе Казатин

В больнице остаются еще 22 ребенка, пострадавших в результате отравления в Винницкой области. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что дети отравились в школьной столовой в городе Казатин. У них диагноз - острый гастроэнтероколит.

"По состоянию на 7 часов 19 сентября в инфекционном отделении Козятинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 22 ребенка, которые употребляли пищу в школьной столовой СОШ № 2 г. Казатин", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало о 37 пострадавших детей в результате отравления в Винницкой области. Кроме того, пострадал один взрослый.

Как сообщалось, полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины, а именно нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.

Напомним, в Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства отравления учеников одной из школ Суворовского района. В школьной столовой отравились 17 детей. Полиция открыла дело по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

В Ровенской области зафиксировано вспышку гастроэнтероколита Число отравившихся детей в школе в Винницкой области снова выросло
Новости Украины отравлениеВинницкая областьпреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь