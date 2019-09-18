Число отравившихся детей в школе в Винницкой области снова выросло

В больницах Винницкой области остаются 38 пострадавших после отравления
Число пострадавших детей в результате отравления в Винницкой области выросло до 37. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
У пострадавших диагноз - острый гастроэнтероколит. Кроме детей, в больнице остается еще один взрослый. Таким образом, в больницах Винницкой области остаются 38 пострадавших после отравления.
"По состоянию на 7 часов 18 сентября в инфекционном отделении Козятинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 38 человек (из них 37 детей), которые употребляли пищу в школьной столовой СОШ № 2 г. Казатин", - говорится в сообщении.
РБК-Украина ранее писало о 35 пострадавших детей в результате отравления в школе в Винницкой области. Кроме того, сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины, а именно нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.
Напомним, в Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства отравления учеников одной из школ Суворовского района. В школьной столовой отравились 17 детей. Указанное событие полицейские квалифицировали по 1 ч. ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.