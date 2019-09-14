В школе Винницкой области массово отравились дети

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Всего с отравлением были госпитализированы 20 человек

В Козятине (Винницкая область) в больницу с симптомами отравления были госпитализированы 15 учащихся и 5 работников школы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По предварительным данным правоохранителей, пострадавшие отравились после употребления пищи в школе. Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Работа заведения, который готовил и доставлял еду в школу, была приостановлена.

Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины, а именно нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

"За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет", - добавили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах произошло массовое отравление с симптомами кишечной инфекции. В инфекционное отделение больницы госпитализировали 9 человек, в том числе 5 детей в возрасте до 17 лет. Предварительный диагноз: острая кишечная инфекция средней степени тяжести.

Кроме того, во Львовской области были госпитализированы 10 человек в результате отравления во время празднования свадьбы, среди пострадавших 1 ребенок. При этом, что стало причиной отравления пока неизвестно