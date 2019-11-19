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В больнице умер раненый на Донбассе офицер

Новости » Общество     19.11.2019 - 09:21
В больнице умер раненый на Донбассе офицер
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Он получил ранения 12 ноября

В Харькове в военно-медицинском клиническом центре ночью скончался раненный 12 ноября на Донбассе командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что тяжелое ранение боевой офицер получил неделю назад во время выполнения заданий в районе проведения операции Объединенных сил.

"Сегодня, около 4 часов утра, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева. Руководство Вооруженных сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким павшего защитника Украины", - говорится в сообщении.

В больнице умер раненый на Донбассе офицер

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки 18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий получил ранения.

РБК-Украина писало, что во Львовской области на территории военной части в 5 утра 19 ноября произошел пожар, в результате которой погиб военнослужащий. В результате возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск.

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