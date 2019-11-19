У лікарні помер поранений на Донбасі офіцер

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Він отримав поранення 12 листопада

У Харкові у військово-медичному клінічному центрі вночі помер поранений 12 листопада на Донбасі командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що важке поранення бойовий офіцер отримав тиждень тому під час виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Сьогодні, близько 4 години ранку, у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону перестало битися серце командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова. Керівництво Збройних сил України висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі минулої доби 18 листопада збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

РБК-Україна писало, що у Львівській області на території військової частини о 5 ранку 19 листопада сталася пожежа, унаслідок якої загинув військовослужбовець. Внаслідок загоряння будівлі загинув офіцер, ще один дістав травм і з опіками був оперативно доставлений до Центральної районної лікарні міста Новояворівськ.