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Боевики на Донбассе 3 раза обстреляли позиции украинских военных

Новости » Общество    11.10.2019 - 13:26
Боевики на Донбассе 3 раза обстреляли позиции украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики стреляли в Донецком направлении

В пятницу, 11 октября, российские оккупационные войска и их наемники трижды открывали огонь по позициям украинской армии на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как отмечается, ночью боевики с противотанкового гранатомета и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные неподалеку Талаковки.

Также совершили обстрелы из пулемета большого калибра по позиции украинских войск вблизи населенного пункта Новолуганское. Силы ООС ответили на обстрелы боевиков.

"Около 7 часов утра на вражеский обстрел с применением крупнокалиберного пулемета пришлось отвечать нашим воинам, выполняющих боевые задачи в районе населенного пункта Славное", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинская армия не понесла и продолжает контролировать ситуацию на линии соприкосновения.

Напомним, 10 октября на Донбассе погиб украинский военный. Боевики 27 раз нарушили перемирие.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в оккупированные районы Донбасса последовало 7 грузовиков с гуманитарной помощью общим весом 51 тонна. Помощь направила Международная организация по миграции.

На Донбасс направили 51 тонну гуманитарной помощи На Донбассе погиб украинский военный
Новости Украины Донбассобстрел
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