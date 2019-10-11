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У лікарні Дніпра помер поранений на Донбасі військовий

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 16:06
У лікарні Дніпра помер поранений на Донбасі військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Військовий отримав поранення 8 жовтня в результаті мінометного обстрілу бойовиків

У Дніпровській обласної клінічної лікарні ім. Мечникова загинув поранений на Донбасі український військовий. Про це повідомила в Facebook "36-а окрема бригада морської піхоти".

Повідомляється, що військовий був важко поранений в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 8 жовтня.

"В результаті одержання мінно-вибухового поранення 8 жовтня, під час виконання бойового завдання в ООС, сьогодні у Дніпровській обласної клінічної лікарні ім. Мечникова помер прапорщик Кубрак В'ячеслав Анатолійович - командир інженерно-саперного взводу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 жовтня бойовики обстрілювали позиції ООС 17 разів. Використовувалися при цьому міномети, заборонені мінськими угодами, а також гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

За минулу добу, 10 жовтня, на Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню 27 разів. В результаті обстрілу загинув один український військовий.

Також повідомлялося, що 15 жовтня Тристороння контактна група в Мінську визначить можливості для розведення сил конфлікту в Донбасі. Питання розведення сил буде винесено на обговорення з-за того, що сторони не змогли самостійно домовитися про процесі.

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