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Больницам заплатили за медпомощь недоношенным младенцам 702 млн гривен

Украина, Среда 09 декабря 2020 13:05
Больницам заплатили за медпомощь недоношенным младенцам 702 млн гривен
Фото: младенец (freepik)
Автор: Юлия Струк

За оказание помощи новорожденным в период с апреля по октябрь этого года Национальная служба здоровья заплатила медицинским учреждениям почти 702 млн гривен. За эту помощь установлен самый высокий тариф Программы медицинских гарантий в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Указано, что на предоставление неонатальной помощи новорожденным НСЗУ законтрактовала 122 медучреждения. Среди них 21 перинатальный центр, 3 - центры матери и ребенка, 24 роддома, 23 областные детские больницы.

Медучреждения получают за пролеченный случай от 29,6 тысячи до 98,5 тысяч гривен.

"За оказание помощи новорожденным в период с апреля по октябрь 2020 года НСЗУ заплатила медучреждениям почти 702 млн гривен. За этот период более 22 тысяч младенцев получили бесплатную медицинскую помощь", - указано в сообщении.

Напомним, в программе медицинских гарантий-2021 Национальная служба здоровья предлагает увеличить тариф на неонатальную помощь новорожденным.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения хотят увеличить финансирование медицинской помощи при родах с 2021 года.

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