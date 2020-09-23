В Минздраве хотят увеличить финансирование медпомощи при родах с 2021

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В Министерстве здравоохранения хотят увеличить финансирование медицинской помощи при родах с 2021 года. За пять месяцев действия Программы медицинских гарантий 110440 пациенток получили бесплатную помощь при родах.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья при Минздраве.

"В следующем году НСЗУ предлагает... увеличить тариф на предоставление такой помощи. К тому же НСЗУ планирует платить по повышенному коэффициенту заведениям, которые могут обеспечить предоставление комплексных услуг беременной и новорожденному, то есть имеют договор как на оказание медицинской помощи при родах, так и медицинской помощи новорожденным", - указано в сообщении.

В бесплатный пакет помощи при родах входит:

мониторинг состояния беременной, роженицы и новорожденного (в том числе лабораторно-инструментальные обследования, консультации врачей других специальностей в случае необходимости);

медпомощь при физиологических родах, предоставляемая дежурной акушерской бригадой;

медпомощь при осложненных родах и кесаревом сечении;

снижение болевых ощущений у женщины во время родов, в частности эпидуральная анестезия, стабилизация состояния ребенка после рождения;

вакцинация новорожденного в соответствии с Календарем профилактических прививок;

лекарственные средства из Нацперечня и расходные материалы, а также закупаемые Минздравом лекарства и питание во время пребывания в стационаре.

"Роды с дежурной акушерской бригадой являются для пациентки бесплатными. Если же она хочет рожать у конкретного врача, то только в таком случае в учреждении может быть установлена ​​дополнительная официальная оплата, которую пациентка должна внести в кассу", - добавляют в НСЗУ.

Напомним, Нацслужба здоровья предлагает ввести в следующем году ряд изменений в лечении туберкулеза, а именно увеличить тариф на его лечение до 33 тысяч гривен.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде намерены отказаться от монетизации "пакета малыша" и оставить его в натуральном виде; соответствующий законопроект №3006а в первом чтении поддержали 316 нардепов.