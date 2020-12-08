Больницам выплатили 1,4 млрд гривен за лечение украинцев с инфарктом и инсультом

Фото: врачи (Виталий Носач/РБК-Украина)

Медицинским учреждениям выплатили более 1,4 млрд гривен за лечение украинцев с инфарктом и инсультом. По Программе медицинских гарантий с апреля по октябрь бесплатно медпомощь получили более 58 тысяч таких больных.

Об этом сообщает правительственный портал.

Национальная служба здоровья подчеркивает, что оплата за лечение инфаркта и инсульта у пациентов происходит по повышенному тарифу. НСЗУ платит учреждению 30 тысяч гривен за оказанную помощь одному пациенту с инфарктом. Почти 27 тысяч гривен - за оказанную медицинскую помощь одному пациенту с мозговым инсультом.

"НСЗУ заключила договоры с 192 медучреждениями на оказание помощи пациентам при остром мозговом инсульте и с 65 учреждениями - на оказание помощи при остром инфаркте миокарда. Этим заведениям НСЗУ выплатила 1 миллиард 411 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Чтобы получить помощь, пациенту с симптомами инфаркта или инсульта нужно лишь вызвать экстренную помощь по телефону 103. Бригада "скорой" должна доставить пациента в то медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на оказание услуг по лечению этих болезней.

Напомним, НСЗУ предлагает расширить программу "Доступные лекарства". В нее хотят включить лекарства для пациентов, имевших инфаркт или инсульт.

Как писало РБК-Украина, больницы с апреля получили более 1,3 млрд гривен за психиатрическую помощь украинцам.