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Лікарням виплатили 1,4 млрд гривень за лікування українців з інфарктом та інсультом

Україна, Вівторок 08 грудня 2020 16:34
Лікарням виплатили 1,4 млрд гривень за лікування українців з інфарктом та інсультом
Фото: лікарі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Медичним закладам виплатили понад 1,4 млрд гривень за лікування українців з інфарктом та інсультом. За Програмою медичних гарантій з квітня по жовтень безоплатно меддопомогу отримали понад 58 тисяч таких хворих.

Про це повідомляє урядовий портал.

Національна служба здоров’я підкреслює, що оплата за лікування інфаркту та інсульту у пацієнтів відбувається за підвищеним тарифом. НСЗУ платить закладу 30 тисяч гривень за надану допомогу одному пацієнту з інфарктом. Майже 27 тисяч гривень - за надану медичну допомогу одному пацієнту з мозковим інсультом.

"НСЗУ уклала договори зі 192 медзакладами на надання допомоги пацієнтам при гострому мозковому інсульті та з 65 закладами - на надання допомоги при гострому інфаркті міокарда. Цим закладам НСЗУ виплатила 1 мільярд 411 мільйонів гривень", - сказано у повідомленні.

Щоб отримати допомогу, пацієнту з симптомами інфаркту чи інсульту потрібно лише викликати екстрену допомогу за номером 103. Бригада "швидкої" має доставити пацієнта у той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування цих хвороб.

Нагадаємо, НСЗУ пропонує розширити програму "Доступні ліки". До неї хочуть включити ліки для пацієнтів, що мали інфаркт або інсульт.

Як писало РБК-Україна, лікарні з квітня отримали понад 1,3 млрд гривень за психіатричну допомогу українцям.

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