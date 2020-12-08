Нацслужба здоровья предлагает расширить программу "Доступные лекарства"

Фото: таблетки (freepik)

Национальная служба здоровья Украины предлагает расширить программу "Доступные лекарства". В нее хотят включить лекарства для пациентов, имевших инфаркт или инсульт.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"НСЗУ предлагает расширить программу "Доступные лекарства", включив в нее лекарства для пациентов, имевших инфаркт или инсульт. Все это позволит пациентам, перенесшим инфаркт или инсульт, получать качественную, своевременную медицинскую помощь, а также необходимые лекарства", - указано в сообщении.

Однако в Нацслужбе обращают внимание, что это будет возможным только при выделении на программу медицинских гарантий 5% ВВП.

Напомним, почти 2,5 млн украинцев воспользовались государственной программой реимбурсации "Доступные лекарства". На сегодня в ней 264 лекарственных средства, 85 из которых - бесплатные.

Программа рассчитана на людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальную астму и диабет II типа.

Как писало РБК-Украина, в середине июля сообщалось, что по программе "Доступные лекарства" украинцы смогут получить 77 из 256 лекарственных средств бесплатно.

Так, в октябре президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине будет разрешена электронная торговля лекарственными средствами.