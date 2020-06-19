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Больницам, которые недополучили финансирования за медреформу, обещают 4,5 млрд грн

Новости » Политика     19.06.2020 - 02:14
Больницам, которые недополучили финансирования за медреформу, обещают 4,5 млрд грн
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Стапанов отметил, что некоторые больницы получили финансирование меньше, чем в прошлом году, что приводит к увольнению работников

На финансирование медицинских учреждений, которые после старта второго этапа медреформы почувствовали нехватку средств, могут направить 4,5 млрд грн. Соответствующее постановление рассмотрит Кабнет министров Украины на заседании 19 июня.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" сказал министр здравоохранения'я Максим Степанов.

"Планируем выносить постановление о направлении определенной суммы средств, дополнительно 4,5 миллиарда гривен, на поддержку тех больниц, которые оказались после 1 апреля на грани существования. Их надо поддержать. Некоторые получили в этом году финансирование меньше, чем было в прошлом году, что приводит, в частности, к увольнению медицинских работников. Мы не можем этого допустить и это недопустимо. Особенно в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, борьбы с COVID-19", - сказал министр.

Напомним, ранее Степанов назвал первый этап медицинской реформы "экспериментом" и заявил, что главной целью реформы должна быть качественная и доступная медицина.

Как известно второй этап медицинской реформы в Украине стартовал 1 апреля.

Из-за ее недостатков и критики в обществе, в частности, среди медиков, президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть реформу.

Одновременно премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что проведение медицинской реформы в Украине не предполагает сокращения или закрытия больниц.

Отметим, что одним из условий принятия новой программы финансирования МВФ Stand-bу является продолжение медицинской реформы.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Максим Степановмедреформа
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