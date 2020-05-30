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Больницы в Украине не будут закрывать из-за медреформы, - Шмыгаль

Новости » Общество     30.05.2020 - 02:51
Больницы в Украине не будут закрывать из-за медреформы, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Сокращение количества больниц не предвидится

Проведение медицинской реформы в Украине не предусматривает закрытие больниц. Сокращать или закрывать медицинские учреждения пока не собираются.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, относительно медреформы в Украине проводятся переговоры с международными партнерами.

"Мы смотрим на каждое медицинское учреждение. Мы сегодня не собираемся сокращать или закрывать медицинские учреждения. Мы об этом говорим с нашими международными партнерами, которые или участвовали или стояли у истоков медицинской реформы", - сказал Шмыгаль.

Он также рассказал, что правительство "очень внимательно" наблюдает за динамикой движения медперсонала в Украине. По его словам, в медицинской сфере работают 630 человек.

"Коронакризис как раз обнаружил недостатки (медицинской реформы, - ред.) и показал необходимость очень внимательно и очень осторожно подходить к реформированию медицинской отрасли", - добавил Шмыгаль.

Ранее в интервью РБК-Украина Шмыгаль заявлял, что правительство не может позволить себе закрыть любые медицинские учреждения в рамках медреформы.

Также премьер отмечал, что пандемия коронавируса внесла коррективы в реализацию медицинской реформы в Украине.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины медреформаКоронавирус
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