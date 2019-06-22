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В Грузии в больницах остаются более 50 пострадавших в ходе протестов

Новости » Происшествия    22.06.2019 - 13:57
В Грузии в больницах остаются более 50 пострадавших в ходе протестов
Фото: протест в Грузии (из открытых источников)

Большинство пострадавших находятся в стабильном состоянии

В медицинских заведениях Тбилиси в субботу, 22 июня, остается 52 пострадавших во время протестных движений на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

В Министерстве здравоохранения Грузии рассказали, что состояние здоровья большинства пострадавших остается стабильным, некоторые из них сегодня должны покинуть медицинские учреждения.

Сообщается, что в хирургическом отделении клиники Ингороква находится 9 пациентов, которые были прооперированы. Врачи заявили, что скорее всего уже в понедельник, 24 июня, они оставят медучреждение.

Также 11 пациентов остаются в "Нью госпитале". В клинике сообщили, что ни у одного пациента нет травм, которые могут угрожать жизни. Еще 4 пациента находятся в больнице Гудушаури, где врачи заявили, что пострадавших должны выписать к концу дня.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Тбилиси восстановили движение после протестных акций. В настоящее время перед зданием парламента нет участников протестных акций. Также на месте отсутствуют и правоохранители.

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