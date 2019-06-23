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У лікарнях Тбілісі залишаються майже 30 постраждалих

Новини » Надзвичайні події    23.06.2019 - 14:37
У лікарнях Тбілісі залишаються майже 30 постраждалих
Фото: протести в Грузії (twitter.com ermakovaTT)

Зокрема, у медичних закладах перебувають 3 журналіста

Станом на неділю, 23 червня, у лікарнях Тбілісі продовжують лікуватися 28 людей, які постраждали під час протесту біля парламенту Грузії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Грузія".

Як повідомляється, наразі у грузинських лікарнях перебуваються 23 протестувальників, троє журналістів та 2 співробітника поліції.

Зазначається, що стан здоров'я більшості постраждалих, які перебувають на стаціонарному лікуванні, в основному задовільний. Деяку частину з них завтра випишуть з лікарень.

Крім того, двом постраждалим необхідна особлива увага - вони залишаються у реанімаційному відділенні.

Нагадаємо, у суботу, 22 червня у медичних закладах Тбілісі перебували 52 постраждалих під час акції протесту на проспекті Руставелі поблизу грузинського парламенту. Стан здоров'я більшості постраждалих був стабільним, деякі з них повинні були покинути медичні установи.

РБК-Україна писало, що в ході протестів у Грузії поранення отримали близько 240 осіб, серед яких близько 80 поліцейських. Крім того, двоє постраждалих втратили очі. Правоохоронці застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ та гумові кулі.

Крім того, в результаті зіткнень під час протестів у Тбілісі, які почались у четвер, 20 червня, постраждав щонайменше 31 представник преси.

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Новини України ГрузіяпротестТбилисипостраждалі
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