В больницах оккупированного Крыма остаются 7 пострадавших при теракте в Керчи

Фото: больница (УНИАН)

В больницах находятся пятеро подростков и двое взрослых

В больницах оккупированного Крыма на утро вторника остаются семь пострадавших в результате теракта в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "министерство здравоохранения Крыма".

Сообщается, что здоровье пятерых подростков врачи оценивают как состояние легкой степени тяжести. Двое взрослых находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

С больницы 29 октября выписали четырех пострадавших во время взрыва и стрельбы в учебном заведении.

Напомним, теракт на оккупированной территории произошел 17 октября в Керченском политехническом колледже. По версии следственного комитета РФ, взрыв в колледже устроил студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков, который позже покончил с собой. 23 октября студенты Керченского политехнического колледжа в аннексированном Крыму вышли на учебу после взрыва и стрельбы.