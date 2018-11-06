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У лікарнях окупованого Криму залишаються 7 постраждалих під час теракту в Керчі

Новини » Суспільство    06.11.2018 - 12:10
Фото: лікарня (УНІАН)
Фото: лікарня (УНІАН)

У лікарнях перебувають ще п'ятеро дітей та двоє дорослих

У лікарнях окупованого Криму на ранок вівторка залишаються сім постраждалих в результаті теракту в Керченському політехнічному коледжі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "міністерство охорони здоров'я Криму".

Повідомляється, що здоров'я п'ятьох підлітків лікарі оцінюють як стан легкого ступеня тяжкості. Двоє дорослих знаходяться у стані середнього та легкого ступеня тяжкості.

З лікарні 29 жовтня виписали чотирьох постраждалих під час вибуху і пожежі в навчальному закладі.

Нагадаємо, теракт на окупованій території сталвся 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі. За версією слідчого комітету РФ, вибух в коледжі влаштував студент четвертого курсу, 18-річний Владислав Росляков, який пізніше покінчив з собою. 23 жовтня студенти Керченського політехнічного коледжу в анексованому Криму вийшли на навчання після вибуху і стрілянини.

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