У лікарнях Маріуполя через дефіцит ліків помирає кожен четвертий пацієнт, - мерія

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.

"Медицина. Фактично в лікарнях помирає кожен четвертий пацієнт. Ліків не вистачає, цинічно пропонують "купити" в аптеках, які частково належать наближеним до Пушиліна (ватажок "ДНР" - ред.) фірмам, частково - Тернавському, який віддає частину прибутку кримінальним структурам Іващенка", - розповів він.

За словами Андрющенка, щоб надати російським військовим "нормальні" умови простих людей розміщують по коридорах. Через брак персоналу - фактично кидають на самоті. Звідси і надвисока смертність.

"Інсулінозалежні в найгіршому стані. Привезений з Росії ендокринолог приймає тільки один раз в тиждень в четвер в одній лікарні. Він і "роздає" інсулін у шприцах. Тому щастить не всім. Ситуацію сумісності, підбору інсуліну взагалі ніхто не контролює. Просто медицини в місті немає. Ніякої, крім ілюзорної", - зазначив він.