В Мариуполе партизаны подожгли поля. Под угрозой склады оккупантов, - мэрия

Фото: в Мариуполе партизаны подожгли поля с зерном (t.me/mariupolrada)

Партизаны в Мариуполе подожгли поля с зерном, чтобы его не похитили оккупанты. Под угрозой также оказались вражеские склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Отмечается, что группа сопротивления "Немизида" подожгла поля. Российские оккупанты не могут справиться с пожаром. Есть угроза, что огонь может перекинуться на фортификации, склады техники с боекомплектом и минные поля оккупантов, которые находятся рядом.