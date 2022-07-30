В Мариуполе партизаны подожгли поля. Под угрозой склады оккупантов, - мэрия
Фото: в Мариуполе партизаны подожгли поля с зерном (t.me/mariupolrada)
Партизаны в Мариуполе подожгли поля с зерном, чтобы его не похитили оккупанты. Под угрозой также оказались вражеские склады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
Отмечается, что группа сопротивления "Немизида" подожгла поля. Российские оккупанты не могут справиться с пожаром.
Есть угроза, что огонь может перекинуться на фортификации, склады техники с боекомплектом и минные поля оккупантов, которые находятся рядом.
Напомним, что в Мариуполе жители страдают от дыма из-за действий оккупантов.
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