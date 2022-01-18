В больницах Казахстана после беспорядков остаются 200 человек

По оперативным данным Минздрава Казахстана, с момента введения ЧП за медицинской помощью обратились 2739 пострадавших. Стационарное лечение сейчас получают 200 человек.
Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на Tengrinews.kz.
"По оперативным данным управлений здравоохранения регионов, с момента введения ЧП и последствий террористического акта в стране за медицинской помощью обратились 2739 пострадавших, стационарное лечение сейчас получают 200 человек", - рассказала министр здравоохранени Ажар Гиният.
Она также отметила, что сейчас в реанимационном отделении находятся 14 пациентов, из них 4 в Алматы, в Алматинской области - 1, в Кызылординской области - 5.
По ее словам, в медорганизациях умерли 177 пациентов.
"Двое были в реанимации. Их состояние за последние три дня ухудшилось, и они скончались", - добавила министр.
Напомним, ранее власти Казахстана сообщили о 225 погибших в ходе протестов и антитеррористической операции, в том числе 19 силовиках. При этом список жертв не опубликован.
Отметим, 2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого подорожания сжиженного газа. Участники выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.
Кроме того, в Казахстане после массовых демонстраций в начале январе 2022 года по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. Правоохранителями было задержано в качестве подозреваемых 780 человек.