В больницах Казахстана после беспорядков остаются 200 человек

"По оперативным данным управлений здравоохранения регионов, с момента введения ЧП и последствий террористического акта в стране за медицинской помощью обратились 2739 пострадавших, стационарное лечение сейчас получают 200 человек", - рассказала министр здравоохранени Ажар Гиният.

Она также отметила, что сейчас в реанимационном отделении находятся 14 пациентов, из них 4 в Алматы, в Алматинской области - 1, в Кызылординской области - 5.

По ее словам, в медорганизациях умерли 177 пациентов.

"Двое были в реанимации. Их состояние за последние три дня ухудшилось, и они скончались", - добавила министр.