ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В больницах Казахстана после беспорядков остаются 200 человек

Новина українською →
Казахстан, Вторник 18 января 2022 14:55
В больницах Казахстана после беспорядков остаются 200 человек Фото: В больницах Казахстана после беспорядков остаются 200 человек (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

По оперативным данным Минздрава Казахстана, с момента введения ЧП за медицинской помощью обратились 2739 пострадавших. Стационарное лечение сейчас получают 200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на Tengrinews.kz.

"По оперативным данным управлений здравоохранения регионов, с момента введения ЧП и последствий террористического акта в стране за медицинской помощью обратились 2739 пострадавших, стационарное лечение сейчас получают 200 человек", - рассказала министр здравоохранени Ажар Гиният.

Она также отметила, что сейчас в реанимационном отделении находятся 14 пациентов, из них 4 в Алматы, в Алматинской области - 1, в Кызылординской области - 5.

По ее словам, в медорганизациях умерли 177 пациентов.

"Двое были в реанимации. Их состояние за последние три дня ухудшилось, и они скончались", - добавила министр.

Напомним, ранее власти Казахстана сообщили о 225 погибших в ходе протестов и антитеррористической операции, в том числе 19 силовиках. При этом список жертв не опубликован.

Отметим, 2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого подорожания сжиженного газа. Участники выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.

Кроме того, в Казахстане после массовых демонстраций в начале январе 2022 года по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. Правоохранителями было задержано в качестве подозреваемых 780 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год