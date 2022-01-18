У лікарнях Казахстану після заворушень залишаються 200 осіб

За оперативними даними МОЗ Казахстану, з моменту введення НС за медичною допомогою звернулися 2739 постраждалих. Стаціонарне лікування зараз отримують 200 осіб.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Tengrinews.kz .

"За оперативними даними управлінь охорони здоров'я регіонів, з моменту введення НС і наслідків терористичного акту в країні за медичною допомогою звернулися 2739 постраждалих, стаціонарне лікування зараз отримують 200 осіб", - розповіла міністр охорони здоров'я Ажар Гініят.

Вона також зазначила, що зараз в реанімаційному відділенні перебувають 14 пацієнтів, з них 4 в Алмати, в Алматинській області - 1, в Кизилординській області - 5.

За її словами, в медорганізаціях померли 177 пацієнтів.

"Двоє були в реанімації. Їх стан за останні три дні погіршився, і вони померли", - додала міністр.