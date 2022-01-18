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У лікарнях Казахстану після заворушень залишаються 200 осіб

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Казахстан, Вівторок 18 січня 2022 14:55
У лікарнях Казахстану після заворушень залишаються 200 осіб Фото: у лікарнях Казахстану після заворушень залишаються 200 осіб (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

За оперативними даними МОЗ Казахстану, з моменту введення НС за медичною допомогою звернулися 2739 постраждалих. Стаціонарне лікування зараз отримують 200 осіб.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Tengrinews.kz.

"За оперативними даними управлінь охорони здоров'я регіонів, з моменту введення НС і наслідків терористичного акту в країні за медичною допомогою звернулися 2739 постраждалих, стаціонарне лікування зараз отримують 200 осіб", - розповіла міністр охорони здоров'я Ажар Гініят.

Вона також зазначила, що зараз в реанімаційному відділенні перебувають 14 пацієнтів, з них 4 в Алмати, в Алматинській області - 1, в Кизилординській області - 5.

За її словами, в медорганізаціях померли 177 пацієнтів.

"Двоє були в реанімації. Їх стан за останні три дні погіршився, і вони померли", - додала міністр.

Нагадаємо, раніше влада Казахстану повідомила про 225 загиблих в ході протестів і антитерористичної операції, в тому числі 19 силовиків. При цьому список жертв не опублікований.

Зазначимо, 2 січня в Казахстані почалися протести через різке подорожчання скрапленого газу. Учасники висунули політичні вимоги, проте згодом почалися сутички з силовиками.

Крім того, в Казахстані після масових демонстрацій на початку січня 2022 року по тяжких і особливо тяжких злочинах розпочато 695 досудових розслідувань. Правоохоронцями було затримано в якості підозрюваних 780 осіб.

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