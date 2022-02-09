Больничный на 5 дней. Как получить справку без визита к врачу

Так, Минздрав разработал и выдал приказ № 233 "Об особенностях формирования медицинских заключений в отдельных случаях", который уже прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Как пояснил Ляшко, этот приказ является продолжением управленческих решений Минздрава, что поможет уменьшить нагрузку на врачей первичного звена в связи со стремительным распространением штамма "Омикрон".

Как будет работать механизм?

По словам главы Минздрава, в случае наличия симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по лечению.

После чего, по результатам такой консультации врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до 5 дней, который является основой для открытия электронного больничного.

Однако, если болезнь продлится дольше, пациент должен обратиться к врачу на личный осмотр для продления срока больничного путем создания нового медицинского заключения в пределах своего случая заболевания.

"Это значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными на коронавірусну болезнь", - резюмировал Ляшко.