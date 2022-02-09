Лікарняний на 5 днів. Як отримати довідку без візиту до лікаря

Так, МОЗ розробило та видало наказ № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках", який вже пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.

Як пояснив Ляшко, цей наказ є продовженням управлінських рішень МОЗ, що допоможе зменшити навантаження на лікарів первинної ланки у зв'язку зі стрімким поширенням штаму "Омікрон".

Як працюватиме механізм?

За словами глави МОЗ, в разі наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ пацієнт може зателефонувати до свого лікаря й отримати від нього рекомендації щодо лікування.

Після чого, за результатами такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів, який є основою для відкриття електронного лікарняного.

Однак, якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження строку лікарняного шляхом створення нового медичного висновку у межах свого випадку захворювання.

"Це значно розвантажить лікаря та дозволить іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими на коронавірусну хворобу", - резюмував Ляшко.