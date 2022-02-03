Е-больничный снова будут открывать дистанционно, но есть условие

В Украине возвращают дистанционное получение электронных больничных. Следовательно, их можно будет получить без обращения к врачу, но сроком на 5 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения.

Что изменится?

"Растет нагрузка на центры первичной медицинской помощи и семейных врачей в связи с обращениями об открытии больничных. Из-за этого согласован текст приказа о возобновлении практики дистанционного открытия электронных больничных на пять дней с последующим обращением к врачу", - подчеркнули в комитете.

Таким образом, в случае необходимости продления больничного (на более чем 5 дней), пациенту необходимо обратиться к врачу, чтобы продлить срок, или наоборот закрыть больничный.