Е-больничный снова будут открывать дистанционно, но есть условие
В Украине возвращают дистанционное получение электронных больничных. Следовательно, их можно будет получить без обращения к врачу, но сроком на 5 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения.
Что изменится?
"Растет нагрузка на центры первичной медицинской помощи и семейных врачей в связи с обращениями об открытии больничных. Из-за этого согласован текст приказа о возобновлении практики дистанционного открытия электронных больничных на пять дней с последующим обращением к врачу", - подчеркнули в комитете.
Таким образом, в случае необходимости продления больничного (на более чем 5 дней), пациенту необходимо обратиться к врачу, чтобы продлить срок, или наоборот закрыть больничный.
Напомним, в Украине продолжается переход от бумажного больничного к электронному.
Вместе с тем с сентября 2021 года больничные прекратили открывать дистанционно на период карантина.
В частности, чтобы сформировать электронный формат документа, гражданину нужно лично прийти на прием к врачу.
Сейчас же возвратом выдачи электронных больничных в дистанционной форме хотят уменьшить нагрузку на медиков "первички".