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Больничный на 5 дней. Как получить справку без визита к врачу

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Киев, Среда 09 февраля 2022 10:27
Больничный на 5 дней. Как получить справку без визита к врачу Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине пациенты, которые имеют симптомы гриппа, ОРВИ или COVID-19 могут получить электронный больничный без визита к врачу. Впрочем он будет действовать только в течение 5 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

Так, Минздрав разработал и выдал приказ № 233 "Об особенностях формирования медицинских заключений в отдельных случаях", который уже прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Как пояснил Ляшко, этот приказ является продолжением управленческих решений Минздрава, что поможет уменьшить нагрузку на врачей первичного звена в связи со стремительным распространением штамма "Омикрон".

Как будет работать механизм?

По словам главы Минздрава, в случае наличия симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по лечению.

После чего, по результатам такой консультации врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до 5 дней, который является основой для открытия электронного больничного.

Однако, если болезнь продлится дольше, пациент должен обратиться к врачу на личный осмотр для продления срока больничного путем создания нового медицинского заключения в пределах своего случая заболевания.

"Это значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными на коронавірусну болезнь", - резюмировал Ляшко.

Ранее стало известно, что в Украине вернут дистанционное получение электронных больничных.

Напомним, в Украине продолжается переход от бумажного больничного к электронному. Так, сентября 2021 года больничные прекратили открывать дистанционно на период карантина.

В частности, чтобы сформировать электронный формат документа, гражданину нужно лично прийти на прием к врачу.

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